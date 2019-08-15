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Ученые обнаружили неизвестные живые организмы в Крыму

Исследователям еще только предстоит их изучить
Председатель совета Российского союза спелеологов Геннадий Самохин, который по совместительству является старшим преподавателем Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, заявил, что ученые обнаружили неизвестные науке микроорганизмы в крымской пещере “Таврида”.

Ранее он уже сообщал о наличии в пещере тонкой коры уникальных фосфатных минералов. Как оказалось по итогу, минералы насквозь пронизаны микробами.

”Откуда эти бактерии взялись, предстоит выяснить. Взятые пробы и проведенные анализы пока не дали никаких ответов”, — рассказал Геннадий Самохин.

Напомним, что пещера “Таврида” была обнаружена возле поселка Зуя в Белогорском районе Крыма во время строительства одноименной трассы. Протяженность пещеры составляет более 1 км, при этом в нее были организованы полноценные экспедиции, в состав которых входили различные специалисты: спелеологи, археологи, палеоботаники и другие.

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