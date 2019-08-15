Ученые обнаружили неизвестные живые организмы в Крыму

Ранее он уже сообщал о наличии в пещере тонкой коры уникальных фосфатных минералов. Как оказалось по итогу, минералы насквозь пронизаны микробами.

”Откуда эти бактерии взялись, предстоит выяснить. Взятые пробы и проведенные анализы пока не дали никаких ответов”, — рассказал Геннадий Самохин.

Напомним, что пещера “Таврида” была обнаружена возле поселка Зуя в Белогорском районе Крыма во время строительства одноименной трассы. Протяженность пещеры составляет более 1 км, при этом в нее были организованы полноценные экспедиции, в состав которых входили различные специалисты: спелеологи, археологи, палеоботаники и другие.