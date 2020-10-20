Ученые обнаружили неизвестный науке ранее человеческий орган

Сообщается, что во время изучения снимков отсканированной головы пациента хирургом-стоматологом Маттейс Валстаром и онкологом-радиологом Воутер Фогельем были обнаружены необычные подсвеченные участки. Данные сканирования фиксировали слюнные железы, однако науке не были ранее известны случаи нахождения органа в этих областях.

”Насколько нам известно, единственные слюнные или слизистые железы в носоглотке микроскопически малы, а малые железы равномерно распределены по слизистой оболочке. Итак, представьте наше удивление, когда мы обнаружили это”, - поделились эмоциями исследователи.

Эта находка породила более масштабное исследование, в процессе которого были проанализированы 100 исторических снимков PSMA PET / CT с целью нахождения перманентного наличия ранее неизвестных науке желез. Помимо прочего были проведены вскрытия, которые подтвердили наличие органа.

В результате ученые выяснили, что новый орган является набором ранее неизученных слюнных желез, назвав их “трубчатыми железами”. Исследователи надеются, что открытие позволит снизить негативно сказывающиеся на здоровье человека побочные эффекты лучевой терапии онкологии головы и шеи.