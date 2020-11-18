Наука и технологии
Сегодня 12:27
Ученые обнаружили необычные признаки рака легких
При их нахождении у себя, стоит немедленно обратиться к специалисту за диагностикой
Ученые из Фонда Роя Кастла обнаружили необычные и нехарактерные признаки рака легких. Свежее открытие может оказаться крайне полезным, так как оно способно помочь обнаружить рак у тех, у кого его раньше даже не искали бы.
Так, в числе необычных признаков были названы внезапная существенная потеря веса и регулярно повторяющиеся инфекционные заболевания грудной клетки, передает слова специалистов РИА Новости. При этом также в качестве симптома врачами рассматривается увеличение кончиков пальцев или изменение их формы. По мнению ученых-медиков, все эти признаки так или иначе связаны со снижением количества кислорода в крови, что в свою очередь указывает на заболевании легких или сердца.
Эксперты также уточнили, что обратиться к врачу стоит и в том случае, если человек замечает нехарактерные для себя ранее отеки лица. Подобный симптом врачи связывают с распространением рака легкого на близлежащие лимфатические узлы.