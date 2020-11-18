Ученые обнаружили необычные признаки рака легких

Так, в числе необычных признаков были названы внезапная существенная потеря веса и регулярно повторяющиеся инфекционные заболевания грудной клетки, передает слова специалистов РИА Новости. При этом также в качестве симптома врачами рассматривается увеличение кончиков пальцев или изменение их формы. По мнению ученых-медиков, все эти признаки так или иначе связаны со снижением количества кислорода в крови, что в свою очередь указывает на заболевании легких или сердца.

Эксперты также уточнили, что обратиться к врачу стоит и в том случае, если человек замечает нехарактерные для себя ранее отеки лица. Подобный симптом врачи связывают с распространением рака легкого на близлежащие лимфатические узлы.