Ученые обнаружили новое природное явление

Так, специалисты просматривали старое видео, благодаря чему и было обнаружено новое природное явление. Его назвали «диффузный полярный ластик» и в научной литературе о нем ничего не сказано. Команда международных ученых-физиков под руководством исследователей американского Университета штата Айова объяснили сценарий работы диффузного полярного сияния. Так, на первом этапе на небе можно заметить яркое свечение в виде полосы внутри слабого и плохо различимого невооруженным глазом диффузного полярного сияния. Впоследствии она становится незаметна и складывается ощущение, что часть свечения была стерта ластиком. Впоследствии, спустя 20 секунд, эффект затемнения уходит и можно вновь наблюдать диффузное полярное сияние.