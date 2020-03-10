Ученые обнаружили новое проявление коронавируса

”Пациент поступает с типичной клинической картиной для денге - высокая температура и сыпь. При этом у него нет привычных для COVID-19 симптомов - насморка, кашля, боли в горле”, - сообщается в опубликованном материале. Также отмечается, что были зафиксированы случаи ложноположительного результата на денге при инфицировании коронавируса.

Ученые сообщили, что на данный момент необходимо сфокусироваться на точной диагностике на коронавирус, так как некорректная терапия может представлять угрозу не только для пациентов, но и для контактирующих с ними лиц.