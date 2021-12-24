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Ученые обнаружили нового “убийцу” вирусов

И это медь
Исследователи обнаружили, что использование тонкого покрытия из меди или его сплавов на поверхностях может раскрыть способность меди уничтожать вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19.
Ученые обнаружили нового “убийцу” вирусов

В ходе исследования, которое началось вскоре после начала пандемии в марте 2020 года, аспиранты инженерного факультета Университета Ватерлоо изучали, как шесть различных тонких металлических и оксидных покрытий взаимодействуют с HCov-229E, коронавирусом, который генетически похож на SARS-CoV-2, но более безопасен в работе.

Команда Ватерлоо сотрудничала с исследователями Университета Уилфрида Лорье, которые проверяли эффективность противовирусных покрытий на стекле и ткани маски N95.

Результаты показали, что другие покрытия не оказывали такого же противовирусного эффекта, как медь или содержащие его соединения.

Кроме того, они обнаружили, что в некоторых случаях "наноразмерные тонкие пленки меди могут отрываться от поверхности и быстро растворяться в капельках, содержащих вирусы, усиливая вирулицидный эффект", - сказал ведущий автор исследования Луи Делюмо.

Источник: University of Waterloo
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