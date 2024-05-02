Ученые обнаружили новую молекулу в космосе

Результаты их работы были опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters. Захари Фрид, аспирант группы МакГвайра и ведущий автор публикации, описывает, что их группа занимается изучением молекул в областях космоса, где со временем формируются звезды и солнечные системы.

Для поиска новых молекул ученые используют спектры вращения — уникальные «отпечатки», которые те излучают, вращаясь в космосе.

Используя данные телескопа ALMA, группа обнаружила 25 линий вращения молекулы 2-метоксиэтанола в области формирования звезд NGC 6334I.

Это открытие позволило специалистам определить физические параметры молекулы, такие как ее обилие и температуру возбуждения, а также изучить возможные пути ее химического формирования из известных межзвездных предшественников.