Ученые обнаружили новую мутацию COVID-19

С 16 по 18 октября 2020 года в городе Тронхейм сразу у восьми местных жителей обнаружили новый тип коронавируса, сообщает Pledge Times. По словам главврача, найденный вариант вируса является совершенно новым, не встречавшимся ранее министерству здравоохранения Норвегии. Ресстад также сообщила, что на данный момент нет никакой информации о свойствах, которые могут быть присущи новому типу COVID-19.

Напомним, что ранее ученые из Института Фрэнсиса Крика также обнаружили новую мутацию коронавируса, благодаря которой инфекции стало легче проникать внутрь человека. Шипы данного варианта вируса могут трансформироваться в десять различных форм для защиты от распознавания антителами.