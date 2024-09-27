Ученые обнаружили новую роль гиппокампа в контроле движений

В статье, опубликованной в журнале The Journal of Neuroscience, команда исследователей представила доказательства того, что гиппокамп играет важную роль в извлечении и организации последовательностей движений из памяти. Во время эксперимента участники выполняли знакомые последовательности на клавиатуре, напоминающей пианино.

Результаты показали, что именно гиппокамп хранил информацию о порядке движений пальцев, что может помочь в разработке более эффективных программ реабилитации для пациентов с неврологическими и нейродегенеративными расстройствами.