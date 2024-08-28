Ученые обнаружили новую роль «тихих» мутаций в организме

Исследователи использовали бактерии E. coli для изучения влияния таких мутаций на белок CAT. Они обнаружили, что некоторые из этих мутаций создают скрытые транскрипционные сайты, что приводит к изменению количества и качества синтезируемого белка.

Было обнаружено, что некоторые тихие мутации могут нарушать синтез РНК, что в свою очередь влияет на количество белка, синтезируемого геном, сообщила Патриция Л. Кларк, ведущий автор исследования.