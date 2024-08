Ученые обнаружили новую роль «тихих» мутаций в организме

Они влияют на здоровье

Исследование ученых из Университета Нотр-Дам, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, демонстрирует, что так называемые «тихие» мутации, ранее считавшиеся безвредными, могут существенно влиять на здоровье. Эти мутации не меняют кодируемую аминокислоту, но могут нарушать процесс транскрипции и синтеза белков.