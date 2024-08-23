Ученые обнаружили новые бактерии для производства биоразлагаемых пластиков

Опубликовано 23 августа 2024, 23:39
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Ученые обнаружили новые бактерии для производства биоразлагаемых пластиковИсследования открывают перспективы в экологии
Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили новый потенциал для создания биопластика, используя фиолетовые бактерии. В двух новых исследованиях, проведенных Эриком Коннерсом и Тахиной Ранаиваорисой, выявлены перспективные методы производства полигидроксиалканоатов (PHAs), натуральных полимеров, которые могут быть использованы для создания пластика.
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Одно из исследований показало, что редкие виды фиолетовых бактерий рода Rhodomicrobium способны эффективно производить PHAs, особенно при стимуляции небольшими количествами электричества и питательных веществ. Другой проект продемонстрировал, как генетическая инженерия может значительно увеличить выработку PHAs у известного вида Rhodopseudomonas palustris TIE-1.
Обе работы подчеркивают важность многообразных подходов к производству биопластиков, которые могут снизить уровень CO2 в атмосфере и быть полностью разлагаемыми. Ученые надеются, что их исследования приведут к реальным решениям в области экологии и устойчивого развития.