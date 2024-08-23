Ученые обнаружили новые бактерии для производства биоразлагаемых пластиков

Одно из исследований показало, что редкие виды фиолетовых бактерий рода Rhodomicrobium способны эффективно производить PHAs, особенно при стимуляции небольшими количествами электричества и питательных веществ. Другой проект продемонстрировал, как генетическая инженерия может значительно увеличить выработку PHAs у известного вида Rhodopseudomonas palustris TIE-1.

Обе работы подчеркивают важность многообразных подходов к производству биопластиков, которые могут снизить уровень CO2 в атмосфере и быть полностью разлагаемыми. Ученые надеются, что их исследования приведут к реальным решениям в области экологии и устойчивого развития.