Ученые обнаружили новые механизмы развития рассеянного склероза

Исследование было проведено совместно учеными из Исследовательского института фонда стволовых клеток Нью-Йорка и Университета Кейс Вестерн Резерв. В ходе работы ученые создали крупнейшую в мире коллекцию моделей стволовых клеток от пациентов с РС и изучили их поведение.

Результаты исследования показали, что глиальные клетки у пациентов с РС имеют уникальные особенности, которые могут способствовать развитию заболевания. Это открытие противоречит традиционным представлениям о РС как аутоиммунном заболевании, вызванном исключительно нарушениями иммунной системы.

Результаты показывают, что РС может быть также вызван процессами, происходящими в самом мозге.

Ученые также обнаружили, что определенные гены, связанные с иммунной и воспалительной функцией, были особенно активны в культурах клеток глии, полученных из стволовых клеток пациентов с РС. Это подтверждает данные, полученные ранее при изучении образцов мозга умерших пациентов с РС.

То, что глиальные клетки, созданные из стволовых клеток, проявляют схожие особенности с глиальные клетки в мозге пациентов с РС, показывает, что модели стволовых клеток достаточно точно отражают происходящие в мозге живых пациентов процессы.

Ученые теперь могут исследовать потенциальные терапии, направленные на клетки глии, что может привести к более эффективным способам лечения этого заболевания.