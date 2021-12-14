Ученые обнаружили новые причины отсутствия на Марсе воды

Так, по мнению планетологов, из-за взаимодействия солнечного ветра и атмосферы Марс не могут лишиться всех поверхностных вод, причина в другом. По их мнению, произойти это могло ввиду сразу нескольких факторов. В частности, из-за метеорологических гравитационных волн, конвекции и пыльной бури.

Ранее полагалось, что под влиянием ультрафиолета в нижней части атмосферы этой планеты формируется фотолиз воды — разложение молекулы на кислород и водород. Последний впоследствии уносится в космос. Таким образом, с течением миллиардов лет, это привело к тому, что с поверхности Марса исчезли все поверхностные водоемы.

В своей новой работе специалисты опровергают данную теорию, выдвигая новые гипотезы формирования фотолиза. В частности, они показали, что вода могла быть транспортирована из нижних в верхние части атмосферы еще до того, как подверглась фотолизу. Данный перенос же мог быть осуществлен из-за конвекционных течений на малых высотах, пыльных бурь или внутренним гравитационным волнам.