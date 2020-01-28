Ученые обнаружили новые симптомы и пути передачи опасного вируса

”Всем нужно носить маски, сократить контакты на близком расстоянии. Вирус может передаться и через прикосновение, если потереть глаз руками, на которые попал вирус. На самом раннем этапе болезнь проявляется такими симптомами, как повышенная температура, слабость и сухой кашель. У тяжелобольных может наблюдаться затруднение дыхания, вплоть до дыхательной недостаточности, состояние может усугубиться, если есть другие заболевания”, — поделился инфекционист.

Ли Синван отметил, что в последнее время распространились случаи легкой формы 2019-nCoV, что проявляется у зараженных лишь повышением температуры, а также сухим кашлем. Сообщается, что при наличии легкой формы вируса пациента можно вылечить буквально за неделю, тогда как тяжелая форма подразумевает терапию от недели и более.