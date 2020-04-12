Ученые обнаружили новые симптомы коронавируса

Исследователи проанализировали информацию о 214 инфицированных коронавирусной инфекцией в Ухане. Так, было установлено, что порядка 36% в целом, а также 46% пациентов, которые переносили болезнь в тяжелой форме, имели нарушения в координации, речи и мозговом кровообращении. Кроме того, врачи также фиксировали у больных помутнение сознания, а также слабость в мышцах.

Что касается типичных симптомов коронавируса, в числе которых температура, кашель, головная боль, то они присутствовали и у пациентов с неврологическими симптомами.