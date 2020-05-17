Ученые обнаружили новый биологический вид благодаря популярной соцсети

Известно, что макрофотография многоножки была опубликована американским биологом Дереком Хенненом на странице в социальной сети Twitter. Однако внимание на него обратила ученая из Музея естественной истории при Копенгагенском университете Ана Реболейра. Так, исследователь заметила на панцире некие точки, которые оказались грибами, выступающих в качестве паразитов у членистоногих.

Сообщается, что аналогичные грибы ранее не были замечены на многоножках, находящихся в Америке. В ходе исследования было установлено, что открытие является неизученным ранее новым видом паразитических лабульбениомицетов рода Troglomyces.