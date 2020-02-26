Ученые обнаружили новый естественный спутник Земли

”Интеграции орбит указывают на то, что этот объект временно привязан к Земле. Не обнаружено признаков возмущений, вызванных давлением солнечным излучением, никакой связи с известным искусственным объектом не обнаружено”, — говорится в официальном документе.

По имеющимся в открытом доступе данным, специалисты и дальше будут заниматься изучением и наблюдением за данным объектом. К слову, размер астероида составляет от 1 до 6 метров — более точная информация, к сожалению, пока недоступна. Также стоит отметить, что данное небесное тело относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов.