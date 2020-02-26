Наука и технологии
Сегодня 17:20
Ученые обнаружили новый естественный спутник Земли
Правда, совсем скоро астероид перестанет им быть
В циркуляре Центра малых планет Смитсоновской астрофизической обсерватории появилась информация о том, что ученые сумели обнаружить новый естественный спутник Земли, которым оказался малый астероид 2020 CD3. Правда, стоит отметить, что данный статус небесное тело будет носить достаточно ограниченное количество времени.
”Интеграции орбит указывают на то, что этот объект временно привязан к Земле. Не обнаружено признаков возмущений, вызванных давлением солнечным излучением, никакой связи с известным искусственным объектом не обнаружено”, — говорится в официальном документе.
По имеющимся в открытом доступе данным, специалисты и дальше будут заниматься изучением и наблюдением за данным объектом. К слову, размер астероида составляет от 1 до 6 метров — более точная информация, к сожалению, пока недоступна. Также стоит отметить, что данное небесное тело относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов.