Ученые обнаружили новый ген, способствующий набору веса и ожирению

Как пояснил главный автор исследования, доктор Чен Лю, нейроэндокринолог и профессор медицины в UT Southwestern, гипоталамус, часть мозга, отвечающая за регулировку аппетита, играет важную роль в развитии ожирения. Одним из ключевых элементов этого механизма является рецептор меланокортина 4 (MC4R), который влияет на уровень голода в организме.

Предыдущие исследования показали, что мутации, вызывающие потерю функции MC4R, приводят к ожирению в детском возрасте, а его гиперактивность может защищать от ожирения. Однако мало что было известно о том, как нейроны регулируют количество MC4R в мозге.

В ходе исследования команда ученых обратила внимание на ген OTP, который регулирует выработку MC4R. Когда ученые выключили этот ген у мышей, те значительно набрали в весе, особенно на высококалорийной диете. Исследования показали, что основным фактором набора веса стала повышенное количество еды, а также снижение уровня MC4R в мозге.

Дополнительные эксперименты с мышами, у которых была мутация в OTP, показали, что эти животные развивали ожирение, диабет и заболевания печени, подобные тем, что встречаются у людей с аналогичными мутациями. При этом лечение с использованием препарата сетмеланотид, который активирует MC4R, помогло вернуть здоровье животных.

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