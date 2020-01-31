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Ученые обнаружили новый источник загрязнения атмосферы
На удивление, он не связан с деятельностью человека
Издание Nature опубликовало новое исследование, в рамках которого ученые обнаружили неожиданный источник загрязнения окружающей среды. Так, по словам исследователей, углеводородные газы выделяются прямо со дна Красного моря, что, в свою очередь, загрязняет атмосферу Земли подобно крупным странам-экспортерам топлива.
Ранее было установлено, что содержание пропана и этана в воздухе над Красном море превысило ожидаемые показатели на 40%. Предполагалось, что источниками данного загрязнения являются внешние причины, в числе которых транспорт, сельское хозяйство, а также производство энергии из углеводородов.
Однако согласно новому исследованию, опасные для человека газа оснащают воздух с морского дна, а именно из естественных подземных залежей нефти и природного газа. Так, благодаря течению газы распространялись на поверхность моря, соединяясь при этом с оксидом азота из грузовых кораблей, что в конечном итоге образует метан.