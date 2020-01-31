Ученые обнаружили новый источник загрязнения атмосферы

Ранее было установлено, что содержание пропана и этана в воздухе над Красном море превысило ожидаемые показатели на 40%. Предполагалось, что источниками данного загрязнения являются внешние причины, в числе которых транспорт, сельское хозяйство, а также производство энергии из углеводородов.

Однако согласно новому исследованию, опасные для человека газа оснащают воздух с морского дна, а именно из естественных подземных залежей нефти и природного газа. Так, благодаря течению газы распространялись на поверхность моря, соединяясь при этом с оксидом азота из грузовых кораблей, что в конечном итоге образует метан.