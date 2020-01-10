Наука и технологии
Сегодня 15:23
Ученые обнаружили новый самый близкий к Солнцу космический объект
Более подробная информация о космическом объекте станет известна позднее
В современной науке произошло достаточно знаковое событие — астрономам удалось обнаружить первый в истории внутривенерианский астероид. Его отличительной особенностью является орбита, которая находится внутри орбиты Венеры, что делает данный астероид самым близким к Солнцу космическим объектом.
Данное открытие совершили астрономы из проекта ZTF — им удалось обнаружить очередной объект из группы Атиры — так называемых внутреземных астероидов — который вращается вокруг Солнца, но при этом орбита которого целиком и полностью находится внутри орбиты Венеры.
При этом стоит отметить, что группа исследователей все же заявила о том, что орбита и параметры астероида прямо сейчас уточняются, чтобы в дальнейшем представить более достоверные данные.