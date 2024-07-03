Ученые обнаружили новый способ лечения болезни Альцгеймера

Ученые обнаружили новый способ лечения болезни АльцгеймераС помощью модификации белков
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Нарушение данных модификаций способствует восстановлению клеток и устраняет клеточные патологии, характерные для нейродегенеративных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале iScience.
Данный класс белков регулирует восстановление клеток и усиливает системы передачи сигналов, влияющие на их рост. Нарушение структуры этих сахаров приводит к активации аутофагии — процесса утилизации поврежденных компонентов клеткой.
Ученые обнаружили, что снижение функции белков с гепарин-сульфатными модификациями улучшает работу митохондрий (энергетические станции клетки) и уменьшает накопление липидов внутри клеток.
Исследования на модели болезни Альцгеймера у дрозофил (плодовых мушек) показали, что снижение функции гепарин-сульфатных цепей подавляет гибель нейронов и корректирует другие клеточные дефекты.