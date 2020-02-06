Ученые обнаружили новый способ противодействия старческому слабоумию

Известно, что врожденные лимфоидные клетки 2-й группы, которые расположены в определенных тканях организма, обладают восстанавливающими функциями. Исследователи проанализировали мозг старых и молодых грызунов, обнаружив, что лимфоидные клетки в течении жизни скапливаются в сосудистом сплетении. Так, в мозге животных в возрасте данных клеток обнаружилось в пять раз больше, чем в мозге молодых, что применимо и для людей.

Для активации лимфоидных клеток исследователи использовали сигнальной молекулы интерлейкина-33, способствуя росту и синтезу белков, которые, в свою очередь, участвуют в формировании и выживании нейронов. В результате было зафиксировано улучшение памяти, а также быстрообучаемость животных.