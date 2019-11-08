Наука и технологии
Сегодня 11:05
Ученые обнаружили новый вид возможного предка современного человека
Рост примата составил около одного метра
В журнале Nature была опубликована статья, в которой рассказывается о новом открытии Мадлен Беме из Тюбингенского университета. Вместе с коллегами из Германии, Болгарии и США она смогла обнаружить на территории Баварии останки древней обезьяны, жившей на Земле около 11,6 млн лет назад и которую назвали Danuvius guggenmosi.
На данный момент было изучено как минимум четыре особи данного вида: один самец, две самки и один детеныш. При этом у всех представителей вида сохранились лишь фрагменты скелета, самый полный из которых принадлежал самцу. В результате исследования, ученые пришли к выводу, что рост примата составлял около одного метра, при этом вес самок находился на уровне 18 кг, а вес самцов около 31 кг.
”Danuvius guggenmosi сочетает в себе двуногость людей, в которой доминируют задние конечности, с лазанием на передних конечностях, типичным для современных обезьян. Полученные результаты показывают, что человеческий бипедализм берет свое начало еще как минимум 11,6 миллиона лет назад”, — объяснил Дэвид Бегун из Университета Торонто.