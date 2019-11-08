Ученые обнаружили новый вид возможного предка современного человека

На данный момент было изучено как минимум четыре особи данного вида: один самец, две самки и один детеныш. При этом у всех представителей вида сохранились лишь фрагменты скелета, самый полный из которых принадлежал самцу. В результате исследования, ученые пришли к выводу, что рост примата составлял около одного метра, при этом вес самок находился на уровне 18 кг, а вес самцов около 31 кг.