Ученые обнаружили огромный поток газа в галактике NGC 4383

Доктор Адам Уоттс, ведущий автор исследования из Университета Западной Австралии, заявил, что этот выброс является результатом мощных звездных взрывов в центральных областях галактики, способных выбросить огромные количества водорода и более тяжелых элементов.

Масса выброшенного газа эквивалентна более чем 50 миллионам солнц.

Исследование, опубликованное в журнале «Ежемесячные заметки Королевского астрономического общества», также показало, что этот выброс газа богат химическими элементами, такими как кислород, азот, сера и другие.

Газовые выбросы играют важную роль в регулировании скорости и продолжительности звездообразования в галактиках. Они также загрязняют пространство между звездами и даже межгалактическое пространство.

Высокоразрешающая карта была создана с использованием данных обзора MAUVE, который использует спектрограф MUSE на телескопе European Southern Observatory.