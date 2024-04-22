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Наука и технологии
Опубликовано 22 апреля 2024, 21:45
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Ученые обнаружили огромный поток газа в галактике NGC 4383

В скоплении Дева
Международная группа ученых обнаружила в галактике NGC 4383, расположенной в близком к нам скоплении Дева, такой огромный выброс газа, что свету требовалось бы 20 000 лет, чтобы преодолеть его диаметр.
Ученые обнаружили огромный поток газа в галактике NGC 4383

© Ferra.ru

Доктор Адам Уоттс, ведущий автор исследования из Университета Западной Австралии, заявил, что этот выброс является результатом мощных звездных взрывов в центральных областях галактики, способных выбросить огромные количества водорода и более тяжелых элементов.

Масса выброшенного газа эквивалентна более чем 50 миллионам солнц.

Исследование, опубликованное в журнале «Ежемесячные заметки Королевского астрономического общества», также показало, что этот выброс газа богат химическими элементами, такими как кислород, азот, сера и другие.

Газовые выбросы играют важную роль в регулировании скорости и продолжительности звездообразования в галактиках. Они также загрязняют пространство между звездами и даже межгалактическое пространство.

Высокоразрешающая карта была создана с использованием данных обзора MAUVE, который использует спектрограф MUSE на телескопе European Southern Observatory.

Ученые обнаружили огромный поток газа в галактике NGC 4383
© ESO/A. Watts et al
Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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