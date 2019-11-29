Ученые обнаружили останки древней амазонки

Было установлено, что останки принадлежат 20-летней амазонке. Предполагается, что молодая женщина принадлежала высшему сословию, так как помимо останков в ее могиле было найдено большое количество различных украшений, а также керамических сосудов, датирующихся, к слову, VIII-VI веком до нашей эры. После проведения ряда исследований костей, ученые пришли к выводу, что женщина была воином. Так, было зафиксировано, что грудные и дельтовидные мышцы амазонки, в связи с частым поднятием груза к плечам, были сильно развиты, равно как и бедренные кости, что связывают с постоянной верхней ездой девушки.