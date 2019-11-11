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Ученые обнаружили останки нового вида динозавров
Предположительно данная разновидность вымерла около 65 млн лет назад
Новостное издание Thaiger сообщило о том, что таиландские ученые сумели обнаружить на северо-востоке страны останки совершенно нового, одиннадцатого вида динозавров.
По последним данным, новому виду уже нашли название — теперь он будет называться Vayuraptor nongbualamphuensis. Новый вид динозавра, рост которого составляет около четырех метров, является “дальним родственником” другого древнего ящера — тираннозавра. Впрочем, Vayuraptor nongbualamphuensis постигла точно такая же судьба как и других динозавров — данный вид исчез с лица Земли около 65 млн лет назад.
Сотрудник университета Пладет Срисук, в стенах которого трудились ученые, открывшие новый вид, рассказал, что имя обнаруженного вида было дано ему в честь Ваю, индуистского бога ветра.