Ученые обнаружили останки нового вида динозавров

По последним данным, новому виду уже нашли название — теперь он будет называться Vayuraptor nongbualamphuensis. Новый вид динозавра, рост которого составляет около четырех метров, является “дальним родственником” другого древнего ящера — тираннозавра. Впрочем, Vayuraptor nongbualamphuensis постигла точно такая же судьба как и других динозавров — данный вид исчез с лица Земли около 65 млн лет назад.