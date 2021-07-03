Ученые обнаружили ответственные за возраст первого секса гены

В рамках научной работы специалисты проанализировали информацию о возрасте потери девственности 387 338 человек, а также о времени, в которое порядка 542 901 человек стали родителями. Все это было сопоставлено с генетическими данными.

В результате исследователи связали 371 генетическую вариацию с возрастом первого секса человека и становлением родителем. Выяснилось, что возраст, в котором человек лишается девственности, зависит как от среды, социоэкономических факторов, так и от наследственности.

“Мы показали, что наступление раннего созревания определяется комбинацией генетики, социальных факторов и окружающей среды. Мы нашли особенно четкую связь между ранним сексуальным дебютом, синдромом дефицита внимания и гиперактивности и употреблением веществ, например ранним курением”, — поделилась выводами автор научной работы Мелинда Милс.