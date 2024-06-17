Ученые обнаружили перспективное лекарство для лечения гипертонии

Гипертония, широко известная как повышенное артериальное давление, может приводить к повреждениям сердца, почек и кровеносных сосудов. Текущие методы лечения часто не справляются с этим, оставляя пациентов уязвимыми перед осложнениями. Исследователи из Института фармацевтических наук Монаша (MIPS) и Института сердца Бейкера изучили, как новый активатор под названием «compound17b» (Cmpd17b) может защитить органы от повреждений, вызванных гипертонией.

Результаты показали, что Cmpd17b активирует семейство рецепторов формил-пептидов (FPR), играющих ключевую роль в регуляции воспаления. Это открытие подтверждает, что Cmpd17b способен защищать жизненно важные органы от разрушительных эффектов высокого давления. Исследование включало как эксперименты на животных, так и исследования с участием людей, демонстрируя эффективность Cmpd17b в клинических условиях.