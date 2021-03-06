Ученые обнаружили первую экзопланету с видимой атмосферой

Результаты работы опубликовало издание Science. Известно, что карлик Глизе 486 находится на расстоянии порядка 26 световых лет от Земли. Первую экзопланету с видимой атмосферой назвали Глизе 486b. Известно, что ее размеры превышают размеры нашей планеты на 30%. Что касается ее массы, она в 2,8 раза тяжелее Земли.

Исследователи также отметили, что процесс оборота вокруг своего солнца занимает у экзопланеты Глизе 486b полтора дня на расстоянии в 2,5 млн км. Специалисты сравнили условия на Глизе 486b с теми, что характерны для Венеры.