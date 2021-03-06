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Ученые обнаружили первую экзопланету с видимой атмосферой
Ее назвали Глизе 486b
Ученые из Института астрономии Макса Планка обнаружили первую экзопланету с видимой атмосферой. Горячая суперземля расположилась на орбите вокруг красного карлика Глизе 486.
Результаты работы опубликовало издание Science. Известно, что карлик Глизе 486 находится на расстоянии порядка 26 световых лет от Земли. Первую экзопланету с видимой атмосферой назвали Глизе 486b. Известно, что ее размеры превышают размеры нашей планеты на 30%. Что касается ее массы, она в 2,8 раза тяжелее Земли.
Исследователи также отметили, что процесс оборота вокруг своего солнца занимает у экзопланеты Глизе 486b полтора дня на расстоянии в 2,5 млн км. Специалисты сравнили условия на Глизе 486b с теми, что характерны для Венеры.