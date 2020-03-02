Наука и технологии
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Ученые обнаружили песню, которая успокаивает кошек
Она, к слову, была разработана специально для них
Издание Cnetfrance.fr опубликовало результаты нового исследования, в рамках которого ученые из университета в Луизиане обнаружили песню, которая успокаивает кошек. Сообщается, что данное исследование было направлено на установление связи между музыкой и стрессом животного во время приема у ветеринара.
Для определения подходящей песни ученые включали кошкам в том числе и классические произведения. Кроме того, уровень стресса у кошек определяли и в полной тишине. В результате было установлено, что наименьший уровень стресса был зафиксирован при прослушивании определенной песни, а именно Scooter Bere’s Aria, которая, к слову, была разработана специально для кошек.
Сообщается, что данная композиция была реализована с использованием частотного диапазона, близкого к мяуканью кошки, что на две октавы выше человеческого голоса.