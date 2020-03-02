Ученые обнаружили песню, которая успокаивает кошек

Для определения подходящей песни ученые включали кошкам в том числе и классические произведения. Кроме того, уровень стресса у кошек определяли и в полной тишине. В результате было установлено, что наименьший уровень стресса был зафиксирован при прослушивании определенной песни, а именно Scooter Bere’s Aria, которая, к слову, была разработана специально для кошек.

Сообщается, что данная композиция была реализована с использованием частотного диапазона, близкого к мяуканью кошки, что на две октавы выше человеческого голоса.