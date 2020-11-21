Ученые обнаружили полезный при COVID-19 чай

Об этом сообщается в материале портала biorxiv. В рамках работы ученые инкубировали зараженные COVID-19 клетки с травяными чаями из периллы, кориандра и шалфея. В процессе готовки напитков вирусологи доводили их до кипения с последующим настаиванием на протяжении двух часов при сохранении температуры воды 60 градусов.

Впоследствии было установлено, что даже при редком принятии чая из периллы и шалфея происходит существенное снижение распространения коронавируса. Также исследователи пришли к выводу, что эффективность напитка не обусловлена общим противовирусным эффектом.

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