Ученые обнаружили положительное влияние кишечных бактерий на лечение рака

Для выявления влияния бифидобактерий на лечение онкологических заболевания ученые провели эксперименты на мышах. В результате было установлено, что кишечные бактерии способны не просто скапливаться в кишечнике, но и перемещаться в опухоль. Ученые предполагают, что после миграции бифидобактерий в опухоль они провоцируют иммунитет, стимулируя выработку иммунных сигнальных молекул, активируя иммунные клетки. А это, в свою очередь, оказывает положительное влияние на лечение рака, ведь в комплексе с лечением анти-CD47 иммунные клетки начинают ликвидировать опухоль.

"Наше исследование демонстрирует, что определенный член микробной популяции кишечника повышает противоопухолевую эффективность анти-CD47 путем колонизации опухоли. Введение конкретных видов бактерий может быть новой и эффективной стратегией различных анти- опухолевых иммунотерапий”, - поделились ученые.