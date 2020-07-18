Ученые обнаружили положительное влияние кофе на работу в группе

В ходе исследования ученые отобрали 72 студента, разделив их на группы по пять человек. Так, участники некоторых групп употребляла кофе за полчаса до начала командной работы, тогда как остальные прямо перед началом. Далее же участникам необходимо было пообщаться в группе на некоторые темы, оценив впоследствии себя и партнеров. Выяснилось, что те участники, которые употребляли кофе до начала ставили оценки выше как себе, так и коллегам. По словам ученых, обусловлено это тем, что за 30 минут до начала командной работы кофеин успевал повлиять на организмы участников.

Также исследователи провели и второй этап эксперимента. В нем одной группе предлагалось употребить напиток с кофеином, второй же предлагалось выпить без. В результате выяснилось, что те участники, которые пили кофе с кофеином давали более позитивные оценки себе и коллегам, чем те, которые употребили напиток без кофеина.