Ученые обнаружили положительное влияние медитации на мозг

В ходе исследования ученые изучали мозг 41-летнего буддийского тибетского монаха Йонге Мингьюра Ринпоче, который почти каждый день выделял время на медитацию. Сообщается, что для этого они сканировали мозг монаха с помощью аппарата МРТ порядка четырех раз за последние 14 лет. Кроме того, в этот же период ученые изучали показатели МРТ исследований мозга у 105 других людей, близких по возрасту к Йонге Мингьюра Ринпоче. Далее все показатели были отправлены на анализ в систему искусственного интеллекта BrainAge, которая заранее обучилась выявлять возраст человека по сканам его мозга. Отмечается, что компьютер делал выводы основываясь на структуре серого вещества, который теряет массу с возрастом.

В результате анализа BrainAge определил возраст практикующего ежедневную медитацию монаха в 33 года, тогда как показатели контрольной группы были классифицированы как “типичная группа старения”, что позволяет ученым сделать вывод о том, что медитация способна замедлить старение мозга.