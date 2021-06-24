Ученые обнаружили пользу какао для зрения

Результаты этой научной работы были опубликованы в Журнале функциональных продуктов. Так, согласно выводам специалистов, употребление 2,5 граммов чистого натурального какао-порошка способствует остроте зрения в дневное время суток.

В рамках исследования добровольцев просили выпить стакан молока с какао, ягодами или просто молоком в три отдельных визита. Уровни полифенолов в моче были измерены через три часа.

Сообщается, что флаванолы и теобромин, стимулирующие центральную нервную системы, которыми богат какао, положительно сказываются на фотопикальной остроте зрения.