Ученые обнаружили пользу какао для зрения

Наука и технологии
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Ученые обнаружили пользу какао для зренияВсе из-за флаванолов, которыми богат напиток
Ученые Мадридского университета и Института науки и технологий в области продовольствия и питания в рамках исследования пришли к выводу, что употребление натурального какао-порошка приводит к повышению остроты зрения у здоровых молодых людей в дневном свете.
Результаты этой научной работы были опубликованы в Журнале функциональных продуктов. Так, согласно выводам специалистов, употребление 2,5 граммов чистого натурального какао-порошка способствует остроте зрения в дневное время суток.
В рамках исследования добровольцев просили выпить стакан молока с какао, ягодами или просто молоком в три отдельных визита. Уровни полифенолов в моче были измерены через три часа.
Сообщается, что флаванолы и теобромин, стимулирующие центральную нервную системы, которыми богат какао, положительно сказываются на фотопикальной остроте зрения.