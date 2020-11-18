Ученые обнаружили пользу зеленого чая при диабете

Также специалисты сообщили, сколько рекомендуется употреблять чашек зеленого чая в день. Так, по мнению исследователей, четыре чашки этого напитка в день будут способствовать уменьшению избыточного веса. Кроме того, в таком количестве чай может помочь настроить организм на более чувствительный уровень к инсулину, отвечающему за переработку глюкозы в энергию.

Помимо прочего благодаря зеленому чаю в процесс переваривания и всасывания углеводов замедляется. Этот напиток также может помочь защититься от стресса, который, в свою очередь, оказывает влияние и на сахар в крови.

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