Ученые обнаружили причину осложнений коронавируса у молодежи

В рамках исследования ученые проанализировали антитела в крови людей, которые, как было установлено, ограничивали способность иммунной системы сопротивляться распространению вируса по организму. Исследователей смутил тот факт, что тяжелому течению коронавирусу подвержены молодые люди, а также те, кто не имеет факторов риска по здоровью. По данным исследователей, дело в иммунной болезни, для которой характерно появление антител в крови, ограничивающих интерферон. Так, было установлено, что порядка 10% пациентов с тяжелой формой коронавируса имеют эти антитела.

Исследователи отметили, что случаи, когда человек не знает о наличии в организме этого иммунного недостатка, не являются редкостью. ”Это очень интересная находка, она может быть клинически значимой№, — поделился мнением профессор Эйстейн Хусебюе (Eystein Husebye).