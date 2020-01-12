Наука и технологии
Сегодня 14:35
Ученые обнаружили причину внезапного потепления в России
В России скорость потепления протекает в 2,5 раза быстрее, чем это происходит на Земле в целом
Зафиксировано, что в России скорость глобального потепления протекает в 2,5 раза быстрее, чем это происходит на Земле в целом. Так, по словам сотрудников отдела динамической метеорологии и климатологии Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова, связано это с тем, что страна расположена в единственном поясе, в которым площадь суши преобладает над площадью водных ресурсов.
Ученые отмечают, что теплоемкость суши значительно отличается от того же свойства воды, что и обусловлено увеличенными темпами потепления. Кроме того, эксперты также сообщили, что в Арктике глобальное потепление происходит в 3,5 раза быстрее, чем по всему миру в среднем.
Напомним, что буквально в ноябре прошлого года представители ООН заявили, что уровень парниковых газов в атмосфере приблизился к критической отметке. Так, согласно данным, два года назад концентрация углекислого газа составляла порядка 407,8 части на млн, тогда как тремя годами ранее это значение составляло 405,5 части на млн.