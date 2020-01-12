Ученые обнаружили причину внезапного потепления в России

Ученые отмечают, что теплоемкость суши значительно отличается от того же свойства воды, что и обусловлено увеличенными темпами потепления. Кроме того, эксперты также сообщили, что в Арктике глобальное потепление происходит в 3,5 раза быстрее, чем по всему миру в среднем.

Напомним, что буквально в ноябре прошлого года представители ООН заявили, что уровень парниковых газов в атмосфере приблизился к критической отметке. Так, согласно данным, два года назад концентрация углекислого газа составляла порядка 407,8 части на млн, тогда как тремя годами ранее это значение составляло 405,5 части на млн.