Ученые обнаружили признаки существования неизученной "пятой силы природы"

В ходе научной работы Muon g-2 частицы, под влиянием мощного магнитного поля, были разогнаны в циркулярном коллайдере. Специалисты ожидали увидеть предсказуемый результат, который бы подчинялся законам физики - элементарные частицы мюоны должны были колебаться с определенной частотой. Здесь то физиков и ждало открытие - частота их колебаний оказалась выше ожидаемой. В этой связи они предположили, что это происходит под действием ранее неизученной силы.

Согласно данным Британского Совета по научно-техническому оборудованию, результаты этой работы являются существенным подтверждением существование неизвестной науке ранее субатомной частицы или новой силы.