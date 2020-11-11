Ученые обнаружили провоцирующее диабет вещество, которое часто встречается в квартирах

В рамках исследования ученые подвергали беременных мышей влиянию полибромированных дифениловых эфиров в дозах, равносильных среднему воздействию окружающей среды на женщину в период беременности и лактации.

Эксперимент привел к тому, что все детеныши столкнулись с непереносимостью к глюкозе и низкой чувствительности к инсулину. Несмотря на то, что и у самих матерей впоследствии был зафиксирован высокий уровень сахара в крови, они пострадали меньше, чем потомство.

”Наши результаты показывают, что химические вещества в окружающей среде, такие как ПБДЭ, могут передаваться от матери к потомству, и их воздействие на раннем этапе развития наносит вред здоровью”, - заключила один из авторов исследования Маргарита Кюррас-Коллазо.

Стоит отметить, что на людях подобный эксперимент не проводился, но факт того, что ПБДЭ негативно на них сказывается был научно подтвержден.