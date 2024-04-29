Ученые обнаружили ранний признак рассеянного склероза

Рассеянный склероз — это аутоиммунное заболевание, поражающее центральную нервную систему. При рассеянном склерозе иммунная система организма по ошибке атакует миелин — защитную оболочку нервных волокон. Это приводит к нарушению передачи сигналов по нервам, что вызывает различные симптомы, такие как нарушение зрения, проблемы с координацией и мышечную слабость.

До сих пор диагностика рассеянного склероза была затруднена из-за отсутствия специфических биомаркеров заболевания. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, сообщает об обнаружении особого набора антител в крови, которые появляются за несколько лет до появления симптомов у 10% пациентов с рассеянным склерозом.

Ученые надеются, что на основе этих антител можно будет создать простой анализ крови для диагностики рассеянного склероза на ранней стадии.

Исследователи полагают, что раннее начало лечения позволит остановить развитие болезни и сохранить пациентам трудоспособность.