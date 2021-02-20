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Наука и технологии
Сегодня в 10:30

Ученые обнаружили самосознание у собак

Они осознают себя как отдельные сущности из окружающей среды
Издание Scientific Reports опубликовало результаты исследования ученых, в рамках которого у собак было обнаружено самопознание. Выяснилось что они осознают себя как отдельные сущности из окружающей среды.

Для проведения научной работы исследователи привлекли порядка 32 дрессированных собак. Специалисты хотели выяснить, справятся ли они с задачей “тело как препятствие”, при выполнении которой собакам необходимо было поднять игрушку и дать ее хозяину, стоя при этом на маленьком коврике. Игрушку, в свою очередь, прикрепили к ковру. Так, для поднятия объекта животному нужно было сойти с покрытия, поскольку его тело препятствовало этому. Ранее такие эксперименты ставились на других животных, в частности на обезьянах и мышах, а собаки в нем участвовали впервые.

Выяснилось, что животные чаще уходили с коврика, когда игрушка была прикреплена к нему, а не к земле. Это говорит о том, что собаки осознают свое тело и отделяют его от окружающей среды. Ученые отмечают, что результаты эксперимента стали первым доказательством того, что собаки способны понимать связь между своим телом и окружающей средой посредством эффекта обратной связи от их собственных действий.