Ученые обнаружили самосознание у собак

Для проведения научной работы исследователи привлекли порядка 32 дрессированных собак. Специалисты хотели выяснить, справятся ли они с задачей “тело как препятствие”, при выполнении которой собакам необходимо было поднять игрушку и дать ее хозяину, стоя при этом на маленьком коврике. Игрушку, в свою очередь, прикрепили к ковру. Так, для поднятия объекта животному нужно было сойти с покрытия, поскольку его тело препятствовало этому. Ранее такие эксперименты ставились на других животных, в частности на обезьянах и мышах, а собаки в нем участвовали впервые.

Выяснилось, что животные чаще уходили с коврика, когда игрушка была прикреплена к нему, а не к земле. Это говорит о том, что собаки осознают свое тело и отделяют его от окружающей среды. Ученые отмечают, что результаты эксперимента стали первым доказательством того, что собаки способны понимать связь между своим телом и окружающей средой посредством эффекта обратной связи от их собственных действий.