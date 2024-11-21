Ученые обнаружили скрытую способность сердца восстанавливать себя

Обычно сердце человека имеет очень ограниченные способности к самовосстановлению. После серьёзной сердечной недостаточности его способность к регенерации клеток, миоцитов, значительно снижается. Однако у пациентов с имплантированным насосом, помогающим качать кровь, сердечная ткань начинает регенерировать быстрее, чем в обычном состоянии.

По словам старшего исследователя Олафа Бергмана, результаты исследования дают надежду на создание новых методов лечения, которые помогут сердцу восстанавливаться без необходимости в трансплантации или длительном механическом поддержании.

Ученые использовали метод, разработанный профессором Йонасом Фрисеном, который позволил точно определить возраст клеток в сердце, основываясь на уровнях радиоуглерода в организме. Это помогло точно подсчитать скорость обновления миоцитов.