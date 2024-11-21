Наука и технологии
Опубликовано 21 ноября 2024, 22:44
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Ученые обнаружили скрытую способность сердца восстанавливать себя

Поддерживающий насос ускоряет восстановление сердечной мышцы
Ученые из Каролинского института в Швеции обнаружили, что сердце может восстанавливаться после повреждений гораздо эффективнее, чем считалось ранее. Исследование, опубликованное в журнале Circulation, показало, что при использовании поддерживающего насоса для сердца, называемого желудочковое вспомогательное устройство (LVAD), поврежденное сердце начинает восстанавливать свои мышцы в 6 раз быстрее, чем здоровое.
Ученые обнаружили скрытую способность сердца восстанавливать себя

© Ferra.ru

Обычно сердце человека имеет очень ограниченные способности к самовосстановлению. После серьёзной сердечной недостаточности его способность к регенерации клеток, миоцитов, значительно снижается. Однако у пациентов с имплантированным насосом, помогающим качать кровь, сердечная ткань начинает регенерировать быстрее, чем в обычном состоянии.

По словам старшего исследователя Олафа Бергмана, результаты исследования дают надежду на создание новых методов лечения, которые помогут сердцу восстанавливаться без необходимости в трансплантации или длительном механическом поддержании.

Ученые использовали метод, разработанный профессором Йонасом Фрисеном, который позволил точно определить возраст клеток в сердце, основываясь на уровнях радиоуглерода в организме. Это помогло точно подсчитать скорость обновления миоцитов.