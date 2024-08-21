Ученые обнаружили скрытый код в ДНК

Исследователи обнаружили, что расположение транскрипционных факторов, белков, которые контролируют активность генов, играет ключевую роль в этом коде. Они выяснили, что расстояние между транскрипционными факторами и их положение относительно начала транскрипции гена определяют уровень активности гена.

Это открытие может помочь ученым лучше понять, как генетические вариации влияют на экспрессию генов и развитие заболеваний. Оно также может привести к новым методам лечения различных заболеваний.

Ученые считают, что понимание пространственной грамматики ДНК позволит разработать более эффективные методы генной терапии и лечения наследственных заболеваний.