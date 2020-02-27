Ученые обнаружили "сокращение" длительности суток у "жаворонков"

Таким образом, у тех людей, кто просыпается раньше остальных, сутки в “биологических часах” длятся всего лишь 20 часов, в то время как у “сов” и промежуточного звена они длятся стандартные 24 часа. В качестве причины, по которым сутки “сокращаются”, называется “молекулярный переключатель” в генах всех клеток тела, который и ответственен за то, как именно формируется длительность и расписание циклов бодрствования. Ученые планируют использовать свежее открытие для борьбы с расстройствами сна.

Напомним, что чуть ранее ученые обнаружили тот факт, что подъем в 4:30 утра, несмотря на распространенное заблуждение, на самом деле никак не влияет на увеличение продуктивности человека.