Ученые обнаружили способ сократить время вентиляции легких у тяжелобольных пациентов

Для выявления положительного влияния витамина С было проведено порядка восьми исследований с участием 685 пациентов. В результате было установлено, что витамин С способен сократить время искусственной вентиляции легких в среднем на 14%.

Более того, для тяжелобольных пациентов данный витамин был еще полезнее. Так, среди 471 пациентов, которым необходима длительная вентиляция ( более 10 часов), введение от 1 до 6 г витамина С ежедневно способствовало сокращению времени вентиляции в среднем на 25%.