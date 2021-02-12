Ученые обнаружили способ уменьшить желание домашних кошек охотиться

Отмечается, что домашние кошки являются существенной угрозой для ряда диких видов птиц и мелких млекопитающих. Ученые выяснили, что для того, чтобы кошка стала меньше охотиться не обязательно держать ее взаперти. Так, согласно выводам специалистов, для того, чтобы “отбить” желание у домашней кошки охотиться на птиц и млекопитающих необходимо лишь обеспечить ее мясной диетой и ежедневными играми.

”Некоторые корма для кошек содержат белки из растительных источников, таких как соя, и возможно, что эти продукты вызывают у некоторых животных дефицит одного или нескольких питательных микроэлементов, что побуждает их охотиться”, — поделилась данными соавтор работы, аспирантка Эксетерского университета Мартина Чеккетти.