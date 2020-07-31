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Ученые обнаружили способность ботокса уменьшать депрессию
Достаточно необычный эффект у всем известного препарата
Ботокс является достаточно популярным средством для “разглаживания” морщин, которым пользуются как знаменитости, так и обычные люди. Но ученые из Школы фармацевтики и фармацевтических наук при Калифорнийском университете в Сан-Диего провели исследование, в результате которого открыли куда более интересный эффект от применения данного средства - они обнаружили способность ботокса уменьшать депрессию.
Так, специалисты взялись за изучение базы данных Системы отчета о неблагоприятных эффектах Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. В итоге им удалось выяснить, что люди, которым все же вводили ботокс, чаще остальных сообщали об ослаблении симптомов депрессии. Что интересно, выборка ученых состояла из отзывов примерно 40 тыс добровольцев, оставивших сообщения в базе данных FAERS.
”Это открытие … поддерживает новый метод лечения для влияния на настроение и борьбу с депрессией, одного из распространённых и опасных психических заболеваний. Также оно основывается на очень большом массиве статистических данных”, - рассказал соавтор исследования Тигран Макунц.