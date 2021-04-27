Ученые обнаружили способность мозга "вращать" воспоминания

Помимо прочего они пришли к выводу, что мозг способен разворачивать нейронные паттерны воспоминаний для выяснения разницы переживаний, испытываемых человеком. В рамках исследования специалисты привлекли крыс, которым включали один и тот же аудиофрагмент. Впоследствии была изучена их мозговая активность, что позволило отделить группы нейронов, ответственных за восприятие звуков. Выяснилось, что клетки нейронов, которые отвечают за запоминание аудио, расположились ближе друг к другу.

Кроме того, исследователи обнаружили группу клеток, которая начинала реагировать на последовательность аккордов. Это говорит о том, что отделы “хранения” памяти не меняются после воздействия новых звуков. Так, они вращаются и перемещаются перпендикулярно.