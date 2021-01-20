Ученые обнаружили способность ос узнавать друг друга подобно людям

Результаты научной работы были опубликованы в издании Proceedings of the Royal Society B. В ходе исследования Элизабет Тиббеттс с сотрудниками из Мичиганского университета сняли на фото несколько особей бумажных ос Polistes fuscatus.

Далее исследователи привили осам восприятие одного портрета как “негативного героя”, тогда как второй должен был восприниматься как “позитивный”. Сделано это было нехитрым путем - всякий раз, когда оса видела “негативного героя”, ее ударяли слабым током, тогда как при просмотре “положительного” - разряда током не было.

На последнем этапе ученые помещали подопытных насекомых в середину коробки, в одном конце которой расположили фотографию “плохой осы”, а в другом конце находился снимок “хорошей”. Не удивительно, что осы предпочитали лететь именно в сторону с “положительным героем”. Но что более впечатляет, так это то, что когда исследователи частично скрыли картинку, чтобы на ней можно было разглядеть лишь детали - осы не различали, куда лететь и передвигались рандомно. Ученые считают, что этот эксперимент доказывает факт того, что равно как и люди, осы целостно воспринимают “лица” друг друга.